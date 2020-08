📷 Arsenal dévoile son maillot extérieur pour la saison 2020-2021

Si Arsenal a dévoilé son premier jeu de maillot il y a quelques semaines, ce jeudi c'est le deuxième maillot qui a été dévoilé.

Le maillot veut rappeler le marbre qui était présent à Highbury, ancien stade légendaire d'Arsenal. C'est particulier, mais c'est historique. Ce maillot que porteront les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang loin de l'Emirates Stadium est doté de logos noirs comme le sponsor Emirates, l'emblème du club ou le logo d'Adidas. Un short marron/bordeaux et des chaussettes blanches complètent la tenue.

Steeped in history. Focused on the future.



Get #ReadyForSport with the new away kit from adidas x The Arsenal



Exclusively available in-store and online now 👇