Joris Kayembe, prêt à s'installer mais sans exclusivité

Auteur de deux bonnes premières sorties sur le flanc gauche carolo, Joris Kayembe est prêt à s'y installer. Mais aussi à migrer si son coach a besoin de lui ailleurs sur l'échiquier. Car la polyvalence reste l'un des atouts de l'ancien Diablotin.

Depuis son arrivée l’hiver dernier, Joris Kayembe fait office de couteau suisse dans l’effectif de Karim Belhocine. Tantôt aligné arrière gauche, tantôt un cran plus haut, tantôt dans l’entrejeu... l’ancien Nantais a profité de sa polyvalence pour s’installer dans le onze carolo la saison dernière.

L'arrivée d'Ivan Goranov? "C'est logique"

Mais le départ de Nurio semble avoir un peu changé la donne. Et, depuis le début de saison, c’est à la place du Portugais que Joris Kayembe s’est installé: il y a passé, avec succès, l’intégralité des deux premières rencontres.

Mais il sait que sa place n’est pas définie dans le onze du Sporting, d’autant que les Zèbres ont récupéré, avec Ivan Goranov, un arrière gauche de qualité, expérimenté et, qui plus est, international bulgare. "Mais c’est comme ça dans tous les clubs et c’est logique", souligne Joris Kayembe.

"Saine concurrence"

"La concurrence est saine, il y en a à chaque poste et c’est important d’en avoir dans un club comme Charleroi", ajoute-t-il. D’autant que Joris Kayembe pourra toujours compter sur sa polyvalence pour gratter une place dans le groupe de Karim Belhocine.

Il confirme: "Le coach sait que je peux jouer derrière, un cran plus haut ou même dans le milieu. Pour moi, ce qui compte, c’est de répondre présent. Et je donnerai toujours mon maximum, peu importe la place que j’aurai sur l’échiquier."