Quand Kylian Mbappé était proche de rejoindre la Bundesliga

Le Paris Saint-Germain a éliminé le RB Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions mardi soir (3-0).

Grand artisan du parcours parisien, Kylian Mbappé aurait évoluer au RB Leipzig. Ralf Rangnick, alors directeur sportif, a confié qu'il avait été proche signer le Français avant son explosion du côté de Monaco. "Nous avions Kylian Mbappé sur notre radar lorsqu'il était à l'AS Monaco. C'était en février 2015. C'était juste avant que nous nous séparions d'Alexander Zorniger (ancien entraîneur)", explique l'Allemand à Bild.

"Le père de Mbappé m'a dit à l'époque : "Ralf, je te donnerais mon garçon immédiatement si tu me promettais que tu seras entraîneur dès l'été". En février, cependant, je ne pouvais pas imaginer que des mois plus tard, j'assumerais le rôle d'entraîneur pour la première fois. C'est pourquoi ils ont décidé de ne pas venir chez nous mais de rester à Monaco. De plus, il y avait le problème que Kylian avait ses premières apparitions avec les professionnels et que nous ne pouvions pas l'obtenir" a lâché Rangnick qui peut aujourd'hui s'en mordre les doigts..