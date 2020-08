Personne au Standard ne comprend la rouge d'Amallah : "Absurde et très frustrant"

L'international marocain a reçu un deuxième carton jaune en toute fin de rencontre contre Genk (0-0) après avoir shooté dans le piquet de corner.

Incompréhension totale lorsque Nicolas Laforge a exclu Selim Amallah en fin de rencontre face à Genk. "Je suis allé trouver l'arbitre car ils ont une meilleure connaissance du règlement que moi", confie Philippe Montanier. "Dans la loi 12, il y a dix fautes sanctionnées par un bristol jaune et je ne comprenais pas. Monsieur Laforge m'a expliqué que c'était un comportement antisportif. Pas antisportif envers l'arbitre, l'adversaire ou ses partenaires. On voit bien que Selim ne voulait pas concéder le corner et qu'il était fâché contre lui de donner un coup de coin à l'adversaire. C'est un peu exagéré. Tout le monde ne peut pas effectuer de bonne rencontre, les joueurs comme les arbitres...", a lâché le technicien français.

Même son de cloche du côté de Nicolas Gavory. "Absurde et très frustrant en effet de le voir sortir à cause de cela", a souligné le back gauche des Rouches. "Il était juste fâché contre lui, je ne comprends pas la jaune", a expliqué quant à lui Aleksandar Boljevic.