Un médian sur le départ à Genk? L'option d'un prêt écartée

Il n'était pas sur la feuille de match, dimanche, et pourrait partir... si son club reçoit une offre convaincante.

Patrik Hrosovsky faisait partie des absent, côté limbourgeois, du choc entre le Standard et Genk de dimanche après-midi. Le médian de 28 ans n'a pas encore joué la moindre minute cette saison et semble ne plus faire partie des plans d'Hannes Wolf.

De quoi envisager un départ? Peut-être, mais Genk ne le prêtera pas. Selon Het Laatste Nieuws, le Racing, qui avait déboursé cinq millions d'euros l'an dernier pour s'attacher ses services, ne le laissera partir qu'en cas d'offre intéressante pour un transfert définitif.