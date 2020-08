Voici notre équipe type de la 3ème journée de Jupiler Pro League

Seulement deux équipes (Sporting de Charleroi et le Beerschot) ont réussi le neuf sur neuf, et elles sont représentées dans notre onze type du week-end.

Gardien

Mike Vanhamel a empêché le Club de Bruges de marquer dimanche et revenir dans le match en mutlipliant les arrêts décisifs. Il confirme semaine après semaine qu'il a bien le niveau de la D1A.

Défenseurs

Nous avons choisi une défense à trois. Joris Kayembé a réalisé une grosse prestation à OHL et commence tout doucement à faire oublier Nurio parti à La Gantoise. Dorian Dessoleil a lui aussi été à nouveau solide. Le roc carolo a même marqué un but de la tête à Den Dreef. Daniel Opare a été très bon avec Zulte Waregem ce week-end.

Milieux

Au milieu de terrain, nous avions également le choix cette semaine. Raphael Holzhauser et Ryan Sanusi se sont mis en évidence au Jan Breydel après la victoire du Beerschot contre le Club de Bruges.

Auteurs d'une bonne prestation avec leur équipe, Aster Vranckx et Faris Haroun ont également obtenu une place dans notre équipe de la semaine.

Attaquants

Sur les ailes, nous avons opté pour Gianni Bruno (2 goals) et Dino Hotic (1 goal et 1 assist). En pointe, nous avons choisi Marius Noubissi qui a beaucoup travaillé et pesé sur la défense brugeoise.