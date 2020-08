Le Beerschot en passe de signer un joueur suivi par le Club de Bruges

Avec son neuf sur neuf, le Beerschot a très bien débuté la saison. Néanmoins, les Anversois s'activent encore en coulisse pour se renforcer.

Le Malien Ismaila Coulibaly est dans le viseur du Beerschot, selon Het Nieuwsblad. Le milieu de terrain central âgé de dix-neuf ans joue pour le club norvégien de Sarpsborg, l'ancien club dun certain Krépin Diatta.

Le Club a également repéré le joueur, mais le Beerschot semble être plus concret pour le moment. Le montant du transfert est estimé entre un million et demi et deux millions d'euros. Coulibaly a déjà marqué quatre buts en treize matchs cette saison.