Obbi Oulare : "C'est grâce à l'ensemble du Standard que je parviens à revenir toujours plus fort"

L'attaquant de 24 ans a ouvert son compteur ce dimanche en inscrivant le troisième but de la partie lors de la victoire du Standard de Liège au Beerschot (0-3). Un but qui donne de la confiance pour la suite à l'ancien joueur du Club de Bruges.

Absent lors des deux premières rencontres de championnat, Obbi Oulare est monté au jeu contre Genk et au Beerschot où il est parvenu à faire mouche. Le joueur âgé de 24 ans était content à l'issue de la rencontre. "Ce but me fait du bien et c'est vraiment satisfaisant de voir que nous sommes capables de reproduire en match ce que nous travaillons durant la semaine à l’entraînement", a souligné le buteur des Rouches.

Le N°9 du matricule 16 sort d'une période compliquée mais assure ne pas avoir été touché pas les critiques de ses détracteurs concernant ses blessures à répétition. "Cela fait sept ans que je suis professionnel et je suis passé par tous les étages, de tout en haut à sous terre. Cela me rend plus fort, puis j'ai confiance en mes qualités. De plus, mes coéquipiers et le club ont toujours cru en moi. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble du Standard qui a été toujours très patient avec moi. C'est grâce à eux que je parviens à revenir toujours plus fort", a conclu Oubi Oulare.