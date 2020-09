La règle des cinq changements maintenue en Bundesliga, mais pas en Premier League

La Fédération allemande de football (DFL) a décidé de continuer à appliquer la règle apparue après la reprise du football post-covid. De son côté, l'Angleterre n'en veut plus.

La DFL a annoncé ce jeudi que la règle des cinq changements serait toujours d'application pour les clubs de Bundesliga et de D2 allemande. "Cette saison de Bundesliga sera la plus exigeante et la plus difficile de l'histoire du football allemand", a expliqué Christian Seifert, le président de la DFL, dans un communiqué.

La Fédération allemande a trouvé un accord avec les clubs allemands pour la prolongation de cette règle. Ce ne sera pas le cas en Premier League où, selon Sky Sports, les clubs ont voté contre la règle des cinq changements.