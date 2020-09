Yannick Carrasco évoque son poste avec les Diables : "Je préfère jouer en attaque"

Ailier à Madrid, piston chez les Diables, Yannick Carrasco ne semble pas déboussolé par ce changement de poste.

De retour à l'Atlético Madrid depuis janvier, Yannick Carrasco a retrouvé son meilleur niveau chez les Colchoneros. Au sein du club de la capitale espagnole, le joueur de 27 ans évolue généralement en tant qu'ailier gauche dans un système organisé en 4-4-2. En revanche, en sélection nationale, il a plutôt l'habitude d'évoluer un cran plus bas, en tant que piston gauche dans une défense à cinq.

Présent en conférence de presse hier avec les Diables en amont de la rencontre face au Danemark, l'international belge (41 capes) s'est exprimé sur ce changement de rôle. "Je préfère jouer en attaque, plus près du but. Je peux alors être plus décisif. Mais ma position au sein de l'équipe nationale ne me dérange pas. Je suis habitué à défendre à l'Atlético. Mon retour là-bas m'a fait beaucoup de bien."