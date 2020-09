Le match amical contre Leverkusen a-t-il donné un nouvelle chance à certains joueurs au RSCA ? Vanden Borre a joué, Vranjes était capitaine

Le dimanche 13 septembre, Anderlecht reprend le championnat avec un duel contre le Cercle de Bruges. Il sera intéressant de voir qui Vincent Kompany mettra au centre de la défense.

Le T1 d'Anderlecht va devoir trouver des solutions après le forfait de Cobbaut et les prestations mitigées de Luckassen. De son côté, Marco Kana a été replacé milieu de terrain. Mais il y a encore beaucoup de défenseurs centraux sur la liste des joueurs superflus. Certains ont eu une chance, d'autres non.

Here’s the line up for our friendly kicking off in just over 10 minutes over on our YouTube channel 👀 pic.twitter.com/BWFnnwv36Q