Se relancer face à l'Allemagne, c'est possible

La Suisse a perdu en Ukraine mais cette première rencontre à domicile pourrait tout relancer. Même si c'est l'Allemagne en face.

La Suisse accueille l’Allemagne dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Nations. Cette rencontre concerne le groupe 4 de la ligue A. Pour leur premier match, les Suisses se sont inclinés jeudi en Ukraine (2-1). Les partenaires de Xhaka ont fait jeu égal mais se sont montrés approximatifs dans le dernier geste. Si Seferovic a inscrit un joli but, Vargas (poteau) ou Embolo se sont montrés imprécis.

Les flancs suisses occupés par Zuber et Mbabu, se sont également montrés fébriles défensivement, malgré leur activité. La Nati affronte un adversaire d’un tout autre niveau ce dimanche, l’Allemagne, et ne pourra pas se permettre ces imprécisions.

En face, l’Allemagne doit regretter ce but concédé dans les arrêts de jeu face à l’Espagne. Dans une rencontre plaisante et équilibrée, les partenaires de Kroos avaient fait le plus dur en ouvrant le score par l’intermédiaire de l’inévitable Timo Werner, nouveau joueur de Chelsea. Pour cette échéance internationale, Löw est privé des joueurs du Bayern, Neuer, Kimmich, Goretska, Gnabry mais aussi de Marco Reus, toujours blessé.

L’Allemagne a cependant des ressources avec les Sané, Gundogan, Kroos, Draxler, Werner, Brandt. Le parisien Draxler a été préféré à Kai Havertz, la pépite du foot allemand. Le probable futur joueur de Chelsea, devrait certainement avoir du temps de jeu face à la Suisse.

