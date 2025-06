Après avoir coulé le KV Ostende, l'ex-propriétaire des Côtiers se retrouve en prison

Paul Conway, ancien propriétaire du KV Ostende, est en prison en Espagne depuis plus de cinq semaines. L'Américain est accusé de fraude, mais nie tout.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Paul Conway. Vous vous rappelez peut-être de cet homme d'affaires américain, ancien propriétaire du KV Ostende, qu'il a mené vers la faillite. Conway était également actif au sein d'autres clubs, sans plus de succès.

The Athletic rapporte que Paul Conway, qui ne donnait plus signe de vie, est en réalité en détention en Espagne depuis plus de cinq semaines, à Barcelone pour être précis. Cela s'est produit après qu'un juge d'instruction belge ait émis un mandat d'arrêt pour fraude.

L'Américain nie catégoriquement toute forme de fraude. Ses avocats ont réussi à éviter son extradition immédiate vers la Belgique, mais Conway reste pour le moment emprisonné à Barcelone.

L'investisseur est accusé de six crimes, dont le dossier relatif à l'acquisition de Mickaël Biron au KV Ostende. Son transfert avait déjà suscité des interrogations à l'époque.

Sa femme, Louisa Conway, qualifie l'action de la justice belge de "consternante" et "d'abus arbitraire de pouvoir." Mais elle va encore plus loin. "La meilleure façon de décrire ce cauchemar est de dire que c'est comme se réveiller dans Les Misérables de Victor Hugo, où quelqu'un est jeté en prison pour avoir volé du pain. Pas de preuves, seulement des accusations".