C'est officiel : l'Union Saint-Gilloise perd un premier cadre, direction la Bundesliga

Il ne manquait que l'officialisation, et la voilà : Koki Machida quitte l'Union Saint-Gilloise. Il rejoint Hoffenheim, en Bundesliga.

On savait que l'Union Saint-Gilloise allait perdre l'un ou l'autre cadre cet été après son titre de champion de Belgique. Parmi ces départs, un semblait inévitable : celui de Koki Machida (27 ans), auquel il ne restait plus qu'un an de contrat et qu'on citait sur le départ depuis longtemps.

Récemment, sa destination se confirmait : l'international japonais allait rejoindre le TSG Hoffenheim, en Bundesliga. C'est désormais officiel : l'USG a annoncé, dans un message d'adieu émouvant, le départ de Machida.

"Cher Koki, nous avons tout partagé. De la déception du titre raté à la seule et unique, inoubliable, victoire en "Koki Cup". Et un an plus tard, tu as joué un rôle crucial dans la conquête de notre premier titre en 90 ans", lit-on dans le communiqué unioniste.

"Cher Koki, toujours souriant. Toujours à mettre l'équipe en premier. Toujours à représenter l'Union avec fierté. Cher Koki, tu fais maintenant partie de la riche histoire de ce club. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite".

Hoffenheim a officialisé de son côté l'arrivée de Koki Machida, qui devrait en théorie rapporter 5 millions d'euros à l'Union - un prix inférieur à sa valeur, et nous vous expliquions pourquoi récemment.