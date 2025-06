Stef Wils a tranché : gros retournement de situation dans le dossier Vincent Janssen à l'Antwerp

En fin de contrat dans un an, Vincent Janssen est dans un moment charnière de sa carrière. L'attaquant néerlandais pourrait finalement prolonger son contrat au Bosuil, ce qui constituerait un gros revirement de situation.

Après une saison décevante, conclue par une défaite face au Sporting Charleroi lors du barrage européen, l’Antwerp a décidé de procéder à une vaste réorganisation de son effectif. Le club souhaite repartir sur de nouvelles bases avant l’exercice 2025-2026, avec une stratégie claire : alléger la masse salariale et injecter du sang neuf.

Plusieurs joueurs d’expérience ont déjà quitté le club. Toby Alderweireld a pris sa retraite, Denis Odoi a annoncé son départ, et Tjaronn Chery s’est engagé avec Nimègue.

Trois départs significatifs, autant sur le plan sportif que financier, puisque tous percevaient des salaires élevés. Résultat : le noyau du Great Old apparaît aujourd’hui largement rajeuni, et d’autant plus diminué que Dennis Praet est toujours blessé.

L'Antwerp voudrait finalement prolonger Vincent Janssen

Dans ce contexte, l’Antwerp pourrait revoir sa position concernant Vincent Janssen. L’attaquant néerlandais, sous contrat jusqu’en juin 2026, n’avait pas exclu une prolongation, mais le club ne semblait pas ouvert à cette idée il y a encore quelques semaines. D’après la Gazet van Antwerpen, la situation aurait évolué.

Sous l’impulsion du nouvel entraîneur Stef Wils, le club souhaite désormais prolonger Janssen afin de sécuriser son avenir et éviter un départ libre dans un an. Un revirement dicté par la nécessité de conserver une forme d’expérience dans un groupe en pleine transition, et de s’appuyer sur un joueur déjà rôdé à la Jupiler Pro League et dont l’efficacité n’est plus à prouver.