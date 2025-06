Faux espoir pour les supporters du RWDM ? "Aucune démarche entamée"

Qu'en sera-t-il du RWDM/Daring Brussels la saison prochaine ? Une information récente affirmait que le club envisagerait de faire machine arrière concernant son changement de nom.

C'est une petite bombe qui a été lâchée il y a quelques semaines par le RWDM. Le club de Molenbeek a en effet pris tout le monde par surprise en annonçant l'abandon de son identité afin de se renommer "Daring Brussels", dans l'objectif de s'internationaliser mais aussi de récupérer le matricule et les titres de "l'ancien" Daring.

Une décision "made in" John Textor qui ne fait pas l'unanimité. Ou plutôt : qui fait l'unanimité contre elle. Les supporters sont furieux, et la ville de Molenbeek est prête à priver l'ex-RWDM à utiliser le Stade Machtens, en réaction à ce changement qui invisibilise le nom de la commune.

Résultat : plus tôt ce vendredi, le Nieuwsblad affirmait que le Daring Brussels, face aux nombreuses protestations (une pétition, notamment, circule et est massivement relayée même par les groupes de supporters d'autres clubs), aurait entamé des démarches afin de potentiellement faire machine arrière.

Mais La Dernière Heure apporte une nuance à ces propos un peu plus tard dans la soirée. En effet, il ne s'agirait que d'un seul membre de la direction molenbeekoise qui se serait renseigné sur la faisabilité d'un retour en arrière pour le Daring, et ce à titre informel.

Même si l'Union Belge faisait une exception au vu de la situation (le délai étant passé et les clubs ne pouvant pas changer plus d'une fois d'identité par saison), il y a donc peu de chances pour que le Daring Brussels fasse réellement amende honorable et redevienne le RWDM. Reste à voir si le club trouvera son public sous cette nouvelle forme. On en doute franchement.