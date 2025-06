Incroyable : le Daring Brussels pourrait... redevenir le RWDM !

Sous la pression des supporters, le Daring Brussels aurait demandé à l'Union belge s'il était possible d'annuler le changement de nom et de logo. La décision finale appartiendrait au club bruxellois.

Le changement de nom du RWDM, initié par le propriétaire américain John Textor, a provoqué une vive réaction parmi les supporters molenbeekois. Non consultés, ces derniers ont exprimé massivement leur mécontentement.

Une pétition circule activement sur les réseaux sociaux, relayée même par des fans d'autres clubs appartenant à l'empire de Textor. Des rassemblements ont également eu lieu aux abords du stade Edmond Machtens pour dénoncer ce changement d'identité imposé.

Le RWDM finalement maintenu... avec le matricule 2 ?

Face à l’ampleur de la contestation, le club pourrait finalement revenir sur sa décision. Selon le Nieuwsblad, le Daring Brussels a pris contact avec l’Union belge pour savoir s’il était encore possible d’annuler le changement de nom et de logo. Officiellement, le délai est dépassé et la réglementation n’autorise qu’un seul changement par saison, mais la fédération serait disposée à faire une exception, en raison du contexte particulier.

La décision finale reviendrait donc au club. Le maintien du passage du matricule 5479 au matricule 2 resterait envisageable, tout en conservant les quatre lettres historiques du RWDM ainsi que son logo.

Une solution qui permettrait au club de rester au stade Edmond Machtens, une question devenue sensible dans les échanges avec la commune de Molenbeek. Un feuilleton identitaire aux multiples rebondissements, et qui semble encore loin de son épilogue.