Enfin la libération pour Divock Origi après trois années gâchées ?

Divock Origi n'a que 30 ans, et pourtant il donne presque l'impression que sa carrière est derrière lui. L'attaquant de l'AC Milan a disparu des radars.

Quand il a quitté Liverpool en 2022, Divock Origi avait l'image d'un véritable héros à Anfield, adoré par les supporters et par Jürgen Klopp. Mais le buteur belge n'avait que peu de temps de jeu à Liverpool, même s'il en tirait le maximum à chaque fois, et on se disait que sa signature à Milan était idéale pour enfin passer un palier.

Rien ne s'est passé comme prévu. La première saison d'Origi, malgré un temps de jeu supérieur par rapport à Liverpool, est décevante avec 2 buts en 36 matchs. La saison suivante, il est prêté à Nottingham Forest où il sera un flop total (22 matchs, un but).

Résiliation de contrat pour Origi ?

Et par la suite ? Origi semblera accepter son sort. Relégué dans le noyau B de l'AC Milan, et même poussé à s'entraîner seul, l'attaquant belge n'a pas joué une minute la saison passée. Grassement payé, il attendait une solution, pas pressé de s'asseoir sur son contrat.

S'il a parfois été cité en MLS, en Arabie Saoudite et même (vaguement) en Belgique, Divock Origi est toujours sous contrat à Milan, jusqu'en 2026. Mais des sources italiennes, dont Gianluca Di Marzio, affirment que l'ancien de Liverpool se serait assis avec la direction lombarde ce jeudi afin de discuter des termes d'une résiliation de contrat.

Ce ne sera pas facile, car Origi est payé 4 millions d'euros annuels : il ne renoncera pas à sa dernière année de contrat sans compensation financière. Mais Milan et le joueur devraient parvenir à un accord, et Divock Origi, à 30 ans, pourra peut-être enfin redevenir footballeur. Qui se saisira de l'opportunité ?