Eden Hazard forfait avec les Diables à cause d'un traitement?

Eden Hazard n'a pas disputé la rencontre des Diables eu Danemark et pourrait aussi manquer l'Islande.

Le quotidien espagnol AS annonce que durant cette préparation, Eden Hazard suit un traitement spécial pour soigner sa cheville meurtrie depuis un tacle de Thomas Meunier lors d'une rencontre de Ligue des Champions entre le Real et le PSG.

Si le Diable Rouge a un traitement de la sorte, cela pourrait expliquer sa non-participation au match des Diables de samedi dernier, et cela voudrait aussi dire qu'Eden ne disputerait pas non plus la rencontre face à l'Islande.

L'ancien numéro 10 de Chelsea sait qu'il doit réussir sa deuxième saison avec le Real Madrid. Souvent blessé et à court de forme, et malgré le titre, sa venue dans la capitale espagnole n'est pour le moment pas une réussite et Eden veut se remettre dans le droit chemin à un an de l'Euro 2021.