La 100e de Toby Alderweireld : de back droit critiqué à patron dans l'axe

Toby Alderweireld disputera ce mardi face à l'Islande son 100e match avec les Diables Rouges. Ses débuts ne laissaient pas forcément augurer que le joueur de Tottenham deviendrait un incontournable.

Les grands débuts de Toby Alderweireld sous le maillot des Diables Rouges datent du 29 mai 2009 face au Chili (1-1) : le joueur de l'Ajax Amsterdam fait partie de la génération qui dispute à l'époque la Kirin Cup et il évolue alors ... en tant que défenseur central aux côtés de Thomas Vermaelen. Ses débuts en match officiel (la Kirin Cup étant considérée comme amicale) se font à l'occasion d'un déplacement en Estonie en octobre 2009, de sinistre mémoire - une défaite 2-0 et une prestation difficile de l'Ajacide en remplacement de Daniel Van Buyten dans l'axe.

Back droit par défaut

Ce n'est que lors de la campagne qualificative suivante que Toby Alderweireld prend place là où il évoluera pendant six ans en sélection : au back droit. Alors âgé de 21 ans, il n'est pas toujours des plus convaincants, et pour cause : Toby est un défenseur central, c'est à ce poste qu'il dispute la quasi-intégralité de ses matchs à l'Ajax ; son apport offensif est proche du néant et son décalage à droite est lié à cette fameuse période de "creux" aux postes de latéraux. Après le 4-4 contre l'Autriche à domicile (2010), souvenir anecdotique : alors que les supporters scandent les noms des joueurs dans le métro de retour du stade, l'enthousiasme retombe quand celui d'Alderweireld est lancé. Clairement, le jeune back droit des Diables ne soulève pas les foules et peu voient en lui un futur taulier ...

Et pourtant, l'absence totale de concurrence au back droit pendant de longues années permet à Alderweireld, et c'est à porter à son crédit, d'accumuler du temps de jeu à ce poste. Quelques uns tentent bien de lui prendre sa place : Laurent Ciman, puis Guillaume Gillet sont successivement placés à l'arrière droit avec des fortunes diverses, mais c'est bien Toby qui a les faveurs de Marc Wilmots et qui s'installe pour de bon dans le quatre arrière sur la route du Brésil. Sans devenir un chouchou du public pour autant, Toby Alderweireld arrive au Mondial 2014 avec 17 titularisations consécutives (à l'exception d'une absence pour blessure) dans sa besace.

Défenseur central par choix

Reste cependant une évidence : s'il a progressé à ce poste de fortune, Alderweireld y reste un choix par défaut, et Marc Wilmots n'aura de cesse de tenter diverses options - Thomas Meunier, Luis Pedro Cavanda, Anthony Vanden Borre et même ... Axel Witsel, en 2016 face à la Suisse. C'est finalement Meunier qui s'installera à droite, permettant enfin à Toby Alderweireld de prendre place dans l'axe et d'être vu comme un titulaire indiscutable ... au poste qu'il occupe en club et auquel il est vu comme l'un des meilleurs d'Angleterre depuis 2014.

Alors que Jan Vertonghen, dont le cas est fort similaire, restera cantonné au back gauche jusqu'à un changement de système à l'arrivée de Roberto Martinez, Alderweireld deviendra une certitude dans l'axe - l'une des seules, Thomas Vermaelen et Vincent Kompany enchaînant les blessures et le joueur de Tottenham devant s'adapter à son compère.

Ce mardi, face à l'Islande, Toby Alderweireld disputera son 100e match avec les Diables Rouges et, à 31 ans seulement, il est l'une des certitudes de Roberto Martinez, l'un des noms couchés le plus spontanément sur la feuille au moment de former le 11 belge. Une place conquise à force de persévérance ; on serait également prêts à parier qu'aujourd'hui, il a également conquis les supporters ...