Un jeune Bufffalo en route pour la Ligue 1

Arrivé à Gand il y a trois ans, il pourrait faire ses valises.

Timothy Martin en route pour l'étranger? A 19 ans, le jeune gardien de La Gantoise est sur le point de quitter la Ghelamco Arena pour la Ligue 1 et Nîmes, selon les informations du Laatste Nieuws.

Arrivé il y a trois ans en provenance du centre de formation d'Anderlecht, Timothy Martin aimerait obtenir du temps de jeu et, barré par Sinan Bolat et Davy Roef, il estime qu'il aura plus de chances d'en obtenir en France.