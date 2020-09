Floriano Vanzo (ex-Club de Bruges et Waasland-Beveren) content de relever un nouveau défi : "Je désire me relancer"

L'ailier âgé de 26 ans a décidé de quitter la Belgique cet été et de rallier la Roumanie du côté du FC Politehnica Iasi.

Après Tubize, Parme, ND Gorica (Slovénie), le Club de Bruges, Waasland-Beveren et Virton, Floriano Vanzo va connaître son septième club et une troisième aventure à l'étranger. Le joueur âgé de 26 ans a signé au FC Politehnica Iasi durtant ce mercato estival. "Je suis vraiment content d'avoir signé ici. Le club manifestait beaucoup d'intérêt à mon égard et m'a directement fait comprendre qu'il comptait sur moi", nous confie Floriano Vanzo. "Franchement, j’ai été bien accueilli. De plus, la ville est très belle et les infrastructures du club sont au top. La philosophie de jeu prônée par le coach est très agréable ; Daniel Pancu est une légende ici en Roumanie", a souligné le Belge.

L'ailier âgé de 26 ans a quitté Virton après une saison assez spéciale et compliquée. "La situation n'était pas évidente et beaucoup de joueurs sont encore en difficulté. Nous avions pourtant réalisé un magnifique exercice, mais certaines personnes ont sali l'image du club. Je reproche l’absence de contacts pendant ces longs mois. En six mois, j’ai reçu deux mails de leur part . Le premier pour m’informer du chômage technique et le deuxième pour rendre la voiture du club. Pendant ce temps-là, nous ne pouvions pas nous entraîner, ni recevoir de soins. J'ai donc pu casser mon contrat et rallier la Roumanie. Je désire me relancer ici dans un championnat d'un très bon niveau avec des cadors qui sont habitués aux joutes européennes", a expliqué l'ancien Brugeois.

Le natif de Maurage n'a pas eu peur de quitter la Belgique. "J'étais déjà parti plus jeune quand j'avais rejoint Parme à l'âge de 17 ans. J'avais ensuite été prêté en Slovénie. Ces passages m'ont en ainsi formé pour la suite. Je sais désormais me débrouiller seul et fini de galérer en arrivant dans un nouveau pays", a conclu Floriano Vanzo qui a déjà disputé 56 minutes lors du deuxième match avec le FC Politehnica Iasi.