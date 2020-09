Hans Vanaken a encore été important, comme le public: "On connait nos supporters"

Le Club de Bruges peut pousser un ouf de soulagement: la première victoire à domicile est dans la poche et est venue avec la manière.

Le sujet était sur toutes les lèvres depuis le début de la saison mais cette fois ils sont re retour: les supporters sont maintenant dans les tribunes. Pour le plus grand bonheur des Brugeois: "C'est évidemment une très bonne chose, surtout pour nous car on connait nos supporters", affirme Hans Vanaken au micro de Eleven après la rencontre. "Rien qu'à l'échauffement, c'était déjà différent. Ils sont toujours derrière nous. On se réjouit d'en avoir 19.000 de plus très bientôt".

Et devant leurs supporters, les joueurs de Bruges n'ont pas déçu: "On a fait une bonne rencontre et cette victoire est méritée. Sur notre seul moment compliqué, nous avons encaissé, mais nous ne sommes pas tombés dans la nervosité. Nous avons continué à jouer notre jeu et nous avons repris l'avantage".

Nous avons toujours joué notre jeu

Un avantage qui est venu de la tête du Soulier d'Or. "Je suis content de ce doublé, comme avec ces trois buts en cinq rencontres. Je sais que je peux encore faire mieux, je sais aussi que nous ne pouvons plus nous permettre de perdre à domicile".