🎥 Thorgan Hazard inscrit un superbe coup-franc pour son retour à la compétition !

Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier sont tous trois titulaires pour le match de Coupe du Borussia Dortmund à Duisbourg ce lundi. Le frère d'Eden a inscrit un superbe coup-franc juste avant la pause.

Le match de DFB Pokal de Dortmund semble d'ores et déjà gagné à la pause : les Borussen mènent 0-3 et Thorgan Hazard a inscrit son nom au tableau d'affichage via un superbe coup-franc juste avant la pause !