À la loupe : la performance de Gerardo Arteaga face au Beerschot

Face au Beerschot hier soir, Gerardo Arteaga a connu sa première titularisation de la saison avec Genk. Retour sur sa performance.

Pour fêter sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs, Gerardo Arteaga aurait sans doute préféré débuter par une victoire. C'est finalement l'inverse qui s'est produit. En effet, au terme d'un match compliqué, marqué par les expulsions de Carlos Cuesta puis de Theo Bongonda, le club limbourgeois s'est incliné sur le score de 5-2 face au Beerschot dans le cadre de la cinquième journée de Pro League. Gros plan sur la prestation de la nouvelle recrue des Bleu et Blanc.

En retard sur le premier but, solide par la suite

La rencontre a plutôt mal débuté pour le back gauche mexicain. En effet, dès la 11ème minute de jeu, il est impliqué sur le premier but encaissé par son équipe. S'il s'agit plutôt d'une faute collective, le bloc défensif ayant été trop aspiré à gauche du terrain et ayant mal géré le renversement de jeu vers la droite, le défenseur de 22 ans n'est pas exempt de tous reproches. Il est vrai qu'il avait une distance quasiment impossible à combler pour empêcher Raphael Holzhauser d'ouvrir le score. Mais, l'ancien joueur de Santos Laguna aurait pu d'avantage anticiper en se repliant plus rapidement lorsqu'il s'est rendu compte que le bloc était déséquilibré. Malgré tout, la responsabilité du but n'est pas à mettre sur ses épaules, les torts sont partagés.

Suite à cette erreur, il est parvenu à rectifier le tir en fermant son couloir. Bien placé, il a coupé plusieurs trajectoires de la tête lorsque le ballon était projeté dans son dos. Et même lorsqu'il était en retard, il est souvent parvenu à revenir pour contrer des centres qui auraient pu s'avérer dangereux, comme à la 36ème minute de jeu. Appliqué dans le repli défensif, il n'a pas été débordé dans son couloir, hormis une fois dans le temps additionnel (90e+4).

Un apport offensif faible au sein d'un collectif en difficultés

En ce qui concerne son apport offensif, le numéro 5 n'a que trop peu eu l'occasion de s'exprimer correctement, et ce malgré sa volonté de jouer vers l'avant. En effet, au cours d'un match compliqué collectivement, Genk a manqué d'inspiration dans la construction du jeu et n'est que rarement parvenu à prendre à revers le bloc du Beerschot. Même lorsque le natif de Zapopan a proposé des solutions de passe intéressantes, il a souvent été servi de manière imprécise.

Pourtant, sur certaines séquences, le défenseur mexicain a laissé entre-voir ses qualités. On pense notamment à cette action à la 76ème minute de jeu où il s'est débarassé du marquage d'un crochet extérieur avant de déborder dans le couloir gauche puis d'adresser un bon centre en retrait aux abords de la surface de réparation. Autre exemple, à la 93ème minute, où il a fait parler la qualité de son jeu long pour distiller un bon ballon dans la course de l'un de ses coéquipiers, dans le dos de la défense, avant que ce dernier ne soit finalement signalé en position de hors-jeu. Autrement, on peut relever quelques touches de balle intéressantes qui lui ont permis de se remettre dans le sens du jeu ou de s'ouvrir des angles de passe.

Appréciation générale :

En somme, pour son premier match avec Genk, Gerardo Arteaga n'a clairement pas été mis dans les meilleures conditions pour faire parler son talent. Peu trouvé par ses coéquipiers, souvent mal servi, il n'a pratiquement jamais eu l'occasion d'apporter le danger dans le camp adverse. Par ailleurs, si la nouvelle recrue du club flamand n'a touché que peu de ballons, c'est aussi parce que le jeu a eu tendance à se cantonner de l'autre côté, à droite. Malgré tout, sur le plan défensif, le joueur de 22 ans a assuré l'essentiel en étant rarement débordé. Il reste désormais à savoir ce que ce dernier sera capable de proposer dans un contexte plus favorable.