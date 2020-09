📷 Le Standard révèle son troisième maillot "Black & Gold" !

Le Standard a révélé son troisième kit de maillots aux couleurs "Black & Gold". Une vareuse à la fois sobre et classieuse qui devrait avoir son petit succès auprès des supporters des Rouches, qui espéreront pouvoir voir leur équipe la porter en Coupe d'Europe cette saison !

