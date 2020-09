Luis Suarez, c'est le flou le plus total

Luis Suarez semblait se diriger vers la Juventus de Turin mais voilà qu'une raisona dministrative pourrait tout remettre en cause.

D'après la rado catalane RAC-A, Luis Suarez aurait refusé de rejoindre la Juventus. Pas parce qu'il n'est pas séduit par le projet turinois, mais tout simplement pour des raisons administratives. Ainsi, il ne pourrait pas obtenir la nationalité italienne avant le 6 octobre prochain, date à laquelle les clubs doivent soumettre leur liste de joueurs enregistrés pour la Ligue des Champions. La Juventus a actuellement rempli son quota de joueurs extra-communautaires et l'Uruguayen ne pourrait pas être inscrit.

Il a dependant d'autres options sur la table et ne devrait pas rester au FC Barcelone pour autant. Ces dernières semaines, on avait notamment évoqué un possible retour à l'Ajax, ainsi qu'une rumeur le menant du côté de l'Atlético de Madrid.