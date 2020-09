Timo Werner explique pourquoi il a dit non à Liverpool

Dimanche prochain, Chelsea croisera la route de Liverpool dans le cadre de la 2ème journée de Premier League.

Timo Werner (24 ans) va affronter le champion d'Angleterre qui avait tenté de l'enrôler mais l'international allemand a finalement choisi de rejoindre Chelsea. Interrogé sur le site officiel des Blues, l'ancien joueur du RB Leipzig a expliqué pourquoi il avait recalé Liverpool cet été.

"Bien sûr d'autres clubs se sont manifestés cet été, comme Liverpool, qui a une formidable équipe, et peut-être aussi j'aurais pu me sentir bien dans d'autres équipes. Mais à la fin j'ai décidé de rejoindre Chelsea parce que pour moi c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. Pas seulement pour le style de jeu mais aussi par rapport à ce qu'ils m'ont montré. Je pense que c'était une décision difficile à la fin mais je suis très excité et fier d'avoir décidé cela car maintenant cela fait un mois et demi que je suis là et tout se passe bien", a expliqué Werner.