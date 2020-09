Kompany doit faire avec le coronavirus : "C'est stressant"

Vincent Kompany a donné sa conférence de presse via Zoom, coronavirus oblige. Car les Mauves n'ont pas été épargnés cette semaine ...

Vincent Kompany a en effet dû déplorer 3 cas de coronavirus au sein de son effectif - Vlap, Zulj et Wellenreuther. L'habituelle conférence de presse s'est tenue via Zoom. "Nous avions réussi à être épargnés jusqu'ici par le virus", relativise l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Mais c'est une lotterie, on ne sait jamais s'il y aura un ou dix tests positifs. Et c'est très stressant".

Kompany espérait certainement d'autres débuts en tant qu'entraîneur, car les normes sanitaires ne falicitent pas sa tâche : "Nous essayons de réduire les risques au minimum, mais tout ça ne me rend pas le job plus simple, en effet. On veut s'entraîner au mieux. Je ne veux plus entendre parler du corona à partir de demain, on m'en a déjà assez parlé. Tout le monde a été testé, nous irons à Waasland avec ce noyau", conclut-il.