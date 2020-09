Lionel Messi forcé de choisir entre sélection et Clasico

Lionel Messi est toujours un joueur du FC Barcelone, au terme d'une saga incroyable. Mais le sextuple Ballon d'Or pourrait manquer l'un des matchs les plus importants de la saison : le premier Clasico. Pour cause ... de sélection.

Décidément, Lionel Messi fait s'arracher les cheveux au Barça en ce début de saison ... mais ce n'est cette fois pas la faute de l'Argentin, qui a finalement décidé de rester après un vrai thriller cet été. Messi pourrait en effet se voir forcé de choisir entre la sélection argentine et le premier Clasico de la saison, programmé au week-end du 24 octobre (le 24 ou le 25).

L'Albiceleste affrontera l'Équateur (à domicile) et la Bolivie (à l'extérieur) les 8 et 13 octobre prochains, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. A priori, les dates ne posent pas problème ... sauf qu'en raison des règles sanitaires d'application en Espagne, toute personne arrivant d'Amérique du Sud est soumise à une quarantaine de 14 jours, ce qui ferait manquer le Clasico à Lionel Messi (et à d'autres internationaux sud-américains).

Reste désormais à savoir si Lionel Messi, capitaine de la sélection argentine, décidera de se rendre en Amérique du Sud pour ces éliminatoires ou de rester en Espagne ...