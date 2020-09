Terem Moffi toujours suivi en Ligue 1, Courtrai va devoir s'accrocher à sa pépite

Terem Moffi sera-t-il toujours Kerel au matin du 4 octobre ? Le Nigérian peut compter sur beaucoup d'intérêt, notamment en provenance de France.

Terem Moffi (21 ans) fait partie de la liste prioritaire du FC Lorient, promu en Ligue 1 et auteur d'un 0/6 après avoir entamé la saison par une victoire. Les Merlus voudraient renforcer leur attaque et le profil de Moffi avait déjà étudié il y a quelques semaines, révèle L'Équipe ; la piste aurait été relancée, mais le prix demandé par le KV Courtrai (plus de 5 millions, affirme le quotidien français) pourrait poser problème.

Moffi attire les convoitises : arrivé en janvier dernier au Kavé pour une bouchée de pain (150.000 euros), il a vu sa valeur marchande exploser après une seconde partie de saison de folie. Courtrai va faire face à un dilemme : accepter une offre élevée pour son joueur et réaliser une plus-value très conséquente, ou conserver son atout offensif n°1 et espérer qu'il continue sur sa lancée.