Ostende assome OHL, le VAR crée à nouveau la polémique

Ostende ne finit plus d'étonner en ce début de saison et ce sont cette fois les joueurs d'OHL qui en ont fait les frais.

Ostende et OHL se sont livrés dans une rencontre spectaculaire ce samedi. Les Côtiers, à domicile, ont pris les trois points au terme d'une rencontre qui aura été marquée par une absence totale du VAR en première période.... alors que l'arbitre de la rencontre en aurait bien eu besoin.

OHL avait en effet ouvert le score par Henry. Le juge de touche avait levé son drapeau... à tord puisque l'attaquant n'était pas hors jeu vu qu'il partait de son camp. Le VAR ne sait pas communiquer avec l'arbitre...première erreur. Dans la foulée, Sakala ouvre lui le score pour Ostende (26', 1-0).

OHL ne baisse pas les bras et Sowah déborde, se fait absolument faucher par un défenseur d'Ostende. L'arbitre ne dit rien, et le VAR? Toujours pas de communication et OHL est privé d'un penalty. Après la pause, Sakala plante le deuxième but qui assome complètement OHL (50', 2-0). En feu, les joueur locaux plantent un troisième but signé Gueye (60', 3-0). Le but anecdotique de Maertens ne change rien, Ostende s'impose et compte désormais 8 points sur 18, comme son adversaire de l'après-midi.

Si quelqu'un a des notions d'électricité, il peut par contre envoyer son CV à la Pro League.