Mehdi Carcela a été "surpris et touché" par l'accueil des supporters : "Le Standard, c'est dans le sang"

Après avoir été aligné contre Bala Town en Europa League, le chouchou des supporters était titulaire pour la première fois de la saison en championnat ce dimanche contre Courtrai (2-1).

Mehdi Carcela a été chaleuseument accueilli par les supporters rouches qui ont scandé son nom juste avant le coup d'envoi à Sclessin. "Cela m'a directement mis dans mon match surtout après ces mois compliqués. J'ai été surpris et touché. M'accueillir comme ça, cela m'a ému et a pansé mes blessures. Je suis Liégeois et le Standard, c'est dans le sang", a confié le joueur âgé de 31 ans à l'issue de la rencontre.

Sur le banc au coup d'envoi des cinq premières rencontres de D1A, l'international marocain ne s'est jamais tracassé. "Mon football n'en était pas la cause. Il m'a fallu plus de temps d'un point de vue psychologique et j'ai mal vécu le Covid-19 et le confinement. Le coach et la direction savaient bien que je n'étais pas bien. Cela fait désormais un mois que je vais mieux. Je reprends du plaisir et je retrouve le sourire", explique le milieu offensif qui a été aligné d'entrée de jeu ce dimanche. "J'avais hâte de retrouver le terrain et être titulaire pour le premier match devant les supporters, c'était top. Les huis clos étaient trop bizarres, pas de fans dans les stades. Nous jouons pour eux, ils nous font vivre, il ne faut pas l'oublier. C'est plus plaisant de jouer devant eux", a ajouté Carcela perfectionniste.

"Je veux toujours plus, je ne suis jamais content de moi. Pour un premier match, j'ai montré que j'étais fit. L'équipe a bien joué et a pris du plaisir. L'envie et les opportunités étaient là, mais il a manqué cette force physique de mon côté devant le but adverse. Je me réjouis d'être décisif", a conclu Mehdi Carcela.