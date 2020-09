KDB: "C'était vital de gagner le premier match"

Buteur et passeur, Kevin De Bruyne a marqué de son empreinte la reprise de City en Premier League, mais il préfère mettre en avant le collectif.

Ce premier match de la saison n'a pourtant pas été simple pour les Citizens et le Diable Rouge est le premier à le reconnaître. "Avec seulement deux semaines d'entraînement, on savait que ce serait difficile, mais on a fait un bon match", analyse-t-il sur le site web de son club.

City a d'ailleurs émergé de ce déplacement difficile à Wolverhampton et c'est le principal. "C'est vital de gagner le premier match", insiste KDB. "Si la lutte pour le titre est aussi grande que ces trois dernières années, on sait que ce sera difficile. Mais on veut se battre avec Liverpool. C'est pour ça qu'on joue au foot", conclut-il.