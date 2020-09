Nantes - Lille, plus qu'une rencontre de milieu de classement

C'est le match du soir en Ligue 1 avec, on l'espère, une belle prestation de Renaud Emond.

Depuis l’arrivée de nouveaux propriétaires et de Christophe Galtier sur le banc lillois, le club nordiste joue les premiers rôles en Ligue 1. Dauphin du PSG lors de la saison 2018-2019, le LOSC a dû se contenter d’une 4e place la saison passée. Comme à chaque intersaison, le club lillois perd des éléments importants (cet été Gabriel est parti à Arsenal tandis que le spécimen Osimhen a rejoint Naples) mais les dirigeants lillois ont une nouvelle fois compensé ces mouvements avec l’arrivée de l’expérimenté Burak Yilmaz et du prometteur Jonathan David.

Les Lillois ont plutôt bien lancé cette nouvelle saison puisqu'ils sont toujours invaincus après 4 journées. Après un nul inaugural face au co- Rennes, Lille s’est imposé face à Reims et Angers. Le week-end dernier en clôture de la 4e journée, le LOSC a réalisé une excellente prestation au Vélodrome mais a été contraint de partager les points en fin de match (1-1). Christophe Galtier a regretté les occasions manquées et espère que son équipe se montre plus efficace face à Nantes ce vendredi.

En face, Nantes a lancé sa saison par un triste match nul à Bordeaux (0-0). Les Canaris se sont ensuite imposés à la Beaujoire face à Nîmes (2-1). A l’image de leur saison dernière où ils ont fait preuve d’inconstance, les hommes de Gourcuff se sont ensuite inclinés à Monaco (2-1). Mal embarqué à domicile face à l’ASSE, le FC Nantes a su remonter un handicap de deux buts pour prendre un point face aux Verts.

