Mbaye Leye : "Je me sens prêt à devenir T1"

Depuis son départ du Standard, le Sénégalais n'a pas trouvé de club mais il se sent prêt relever un défi en tant que T1.

Après une saison passée à grandir dans l'ombre de Michel Preud'homme en tant que T2 au Standard, Mbaye Leye a dû quitter Sclessin après l'arrivée de Philippe Montanier. Mais l'ancien joueur de Pro League n'a pas de rancune et regarde déjà vers le futur.

"Je possède mon diplôme UEFA A et je vais passer ma licence Pro League. Je peux donc entraîner une équipe pro et je me sens prêt à devenir T1. Même si cela ne me dérange pas de travailler avec un autre coach", a déclaré Leye dans un entretien avec la Dernière Heure.

Il est également revenu sur son départ du Standard : "Je n'ai aucune rancœur avec le club mais je pense que le club aurait pu me prévenir plus tôt de ses intentions. Je me sentais prêt à reprendre le poste d'entraîneur".