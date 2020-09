Miguel Van Damme porteur d'une mauvaise nouvelle

Le portier brugeois allait beaucoup mieux ces derniers temps, mais il a annoncé une mauvaise nouvelle ce samedi.

"Je suis désolé d'emblée d'annoncer de mauvaises nouvelles", explique le Miguel Van Damme sur Instagram. "J'ai obtenu les résultats de ma ponction de moelle osseuse et cela montre que la leucémie est de retour."

"Cela signifie que le traitement que je reçois actuellement ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'autres possibilités car j'ai déjà reçu tous les traitements possibles. La seule chose qu'ils peuvent faire maintenant, c'est me garder en vie aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'un autre traitement soit trouvé", lâche le portier du Cercle.

Il reste néanmoins très combatif. "Je ne vais certainement pas abandonner et je vais tout faire pour le retarder le plus longtemps possible. Ce sera très difficile. Mais tant qu'il y a un peu d'espoir. Nous devons continuer à y croire, c'est tout ce que nous pouvons faire", conclut-il.

La leucémie a été diagnostiquée pour la première fois en 2016. Après cela, il a rechuté plusieurs fois. Van Damme a eu 27 ans vendredi.