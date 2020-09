Un succès européen qui va, encore, gonfler le capital confiance des Zèbres

Les rencontres se suivent et se ressemblent pour le Sporting de Charleroi qui, en s'approchant des poules de l'Europa League, a aussi glané sa septième victoire de la saison. En autant de rencontres. Et ça risque de booster encore le moral des troupes, même s'il faudra digérer les efforts fournis jeudi soir.

Les Zèbres ont eu besoin de 120 minutes pour venir à bout du Partizan Belgrade, mais ils ont franchi ce premier cap européen. Contre un adversaire particulièrement coriace. "On a senti que la qualité était d’un niveau supérieur à ce qu’on peut connaître en championnat", estime Steeven Willems.

"Le genre de victoire qui va nous faire grandir"

Et la victoire n’en est, forcément que plus belle pour le noyau de Karim Belhocine. "Le gros point positif, c’est que quand on était dans le dur, on a trouvé les ressources pour réagir et reprendre le dessus", note le défenseur central carolo.

De quoi doper encore le moral des troupes, à l’approche d’une semaine chargée. "C’est très bon pour l’expérience et la confiance. C’est le genre de victoire qui va nous faire grandir et progresser", conclut Steeven Willems, qui sait aussi qu’il va falloir rapidement décharger les batteries. Car le déplacement à Mouscron pointe déjà le bout de son nez et que Charleroi croisera ensuite le Lech Poznan et le Standard...