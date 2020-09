📷 Une arche de désinfection à RWDM-Union : bientôt un dispositif généralisé ?

Le derby de la zwanze a accueilli un nouveau dispositif ce week-end : une arche de désinfection, dispositif qui vise à s'agrandir.

Imaginée par Alain Van Acker, manager sportif qui gère notamment la carrière du boxeur belge Riyad Merhy, l'arche désinfectante "Virus Safe Ark" a été déployée ce samedi au Stade Machtens lors du derby entre le RWDM et l'Union Saint-Gilloise. Son objectif : désinfecter les vêtements des spectateurs, qui peuvent potentiellement porter des traces du coronavirus.

Le procédé avait déjà été utilisé lors d'un gala de boxe et l'objectif est clair : devenir la norme et participer au retour des supporters et du public en plus grand nombre et en toute sécurité au sein des événements sportifs.