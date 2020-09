Officiel: fin de l'aventure pour Luka Elsner à Amiens

L'ancien coach de l'Union a été remercié ce lundi.

Coach de l'Union lors de l'exercice 2018-2019, Luka Elsner avait quitté l'Union au terme de la saison pour rejoindre la Ligue 1 et Amiens, son aventure y aura duré un peu plus d'un an. Le coach slovène a été remercié par le club nordiste ce lundi.

Amiens avait été relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison dernière, Luka Elsner fait les frais d'un début de saison manqué au deuxième étage du football français: les Amiénois occupent la 15e place du classement avec un bilan de cinq points sur quinze.