🎥 Le premier but mouscronnois de Serge Tabekou

De retour en Pro League, Serge Tabekou cherche encore ses repères avec l'Excel Mouscron, et son premier but, inscrit contre le leader dimanche, pourrait contribuer à lancer sa saison.

Meilleur buteur de l'Union la saison dernière, auteur de 12 buts et 9 passes décisives, au cours de ses trois saisons au Parc Duden, Serge Tabekou retrouve cette saison la Pro League. Trois ans après avoir quitté La Gantoise.

Et il aura dû attendre sa septième rencontre et sa cinquième titularisation pour trouver le chemin des filets au Canonnier. Un but qui, qui plus est, a rapporté un point à Mouscron contre le leader le Sporting de Charleroi.

Un duo complémentaire?

Mais au-delà de son but, le Camerounais a aussi semblé bien s'entendre avec Bison Gnohéré, aux côtés duquel il était aligné. "On a beaucoup travaillé pendant la semaine et on se pousse l'un l'autre. Lui, il a un énorme impact physique, il prend beaucoup de ballons et moi je peux prendre la profondeur, donc ça peut très bien fonctionné."