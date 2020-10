OFFICIEL: Un attaquant de Courtrai signe à Lorient

Le FC Lorient a officialisé ce jeudi l'arrivée de l'attaquant du KV Courtrai.

Le buteur nigérian a paraphé un contrat de quatre années, soit jusqu'en juin 2024, avec les Merlus entraînés par Christophe Pélissier, seizièmes de Ligue 1. La saison dernière, le footballeur de 21 ans avait marqué quatre buts en Jupiler Pro League. Cette saison, l'ancien joueur de Riteriai a trouvé une fois le chemin des filets. Il rapporte 8 millions d'euros au club flandrien.

"Je suis très honoré de porter les couleurs lorientaises et de jouer en Ligue 1 Uber Eats. J'ai beaucoup travaillé ces dernières saisons pour décrocher cette magnifique opportunité. Je rejoins un groupe de grande qualité, avec des joueurs de talent, et c'est à moi maintenant, de montrer mes qualités pour m'imposer chez les Merlus. Je suis impatient de faire mes débuts avec le FC Lorient et d'apporter ma contribution à ce club qui m'a accordé sa confiance", a confié sur le site officiel du club le nouveau numéro 13 du FC Lorient.