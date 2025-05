Pourquoi la victoire de Tottenham en Europa League a une incidence sur la prochaine campagne européenne... du FC Bruges

La beauté de la Coupe d'Europe réside dans le fait de voir des équipes de différents pays se battre pour remporter un trophée continental. La finale de l'Europa League entre le 16e et le 17e de la Premier League ne restera pas dans les mémoires.

Au terme d'une rencontre peu emballante ce mercredi soir, Tottenham a battu Manchester United et s’est offert son premier trophée majeur en 17 ans. Une victoire qui qualifie les Spurs pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Une édition lors de laquelle on pourrait bien retrouver deux clubs belges en phase finale. Si l'Union Saint-Gilloise remporte bel et bien le titre de championne de Belgique, elle sera directement qualifiée pour la phase de ligue de la compétition, tandis que son dauphin, le Club de Bruges, commencerait au troisième tour préliminaire.

Et c’est là que résiderait la chance de la Belgique. Là où les préliminaires de Ligue des Champions n'ont jamais vraiment réussi à nos clubs belges, Bruges les entamerait en tant que tête de série et pourrait donc rêver de rejoindre la phase de ligue.

