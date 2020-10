Bruges et son groupe F: un phénomène et trois Diables

Le Club de Bruges sera donc dans le groupe F de la Ligue des Champions. Nous allons passer en revue les trois adversaires du champion et nous allons commencer par le Borussia Dortmund.

Le Borussia Dortmund est donc l'un des adversaires du Club de Bruges en Ligue des Champions. Un adversaire de haut niveau pour les Brugeois avec quelques vieilles connaissances de notre championnat.

Les Diables

Le Borussia Dortmund, c'est surtout trois Diables Rouges: Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier. Ce dernier, passé par le Club de Bruges entre 2011 et 2016, va à nouveau retrouver les Gazelles. La saison dernière, avec le PSG, il était déjà dans le groupe des joueurs de Philippe Clement.

L'entraîneur

L'entraîneur suisse est un entraîneur à part dans le monde du football. Passé par Nice et le Borussia Mönchengladbach avant de débarquer dans la Rhür, Favre est un amoureux du beau jeu, du football offensif et selon ses détracteurs un adepte de la naïveté défensive. Il espère toujours passer un cap et remporter un titre avec Dortmund.

Le phénomène

Erling Haaland est devenu un phénomène. Lui qui a marqué un triplé contre..... Genk il y a un an avec Salzbourg a depuis passé un cap en signant au Borussia. Il sera le danger numéro 1.

La déception

Le déplacement à Dortmund se fera.....à huis clos (normalement). Pour les joueurs et pour les supporters de Bruges c'est une énorme déception. Le célèbre mur jaune fait partie du charme du Borussia, mais il faudra s'en passer cette année.