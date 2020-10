Philippe Clement fait le point sur son noyau avant le Topper: "Il est toujours incertain pour Anderlecht"

Ce dimanche, le premier Topper de la saison entre le Club de Bruges et Anderlecht est au programme et Philippe Clement fait le point sur ses forces vives.

Depuis le début de la saison, Philippe Clement a souvent dû changer son équipe de base à cause des blessures et du Covid. Pour la réception d'Anderlecht ce dimanche à 13h30, l'entraîneur des Gazelles a des bonnes et des moins bonnes nouvelles.

"Mitrovic suit toujours son schéma, on sait qu'il faudra être patient avec lui. Pour le jeune Fofana, son opération s'est bien déroulée et il est en pleine revalidation. Par contre, Balanta est encore incertain pour ce dimanche. Il s'est blessé contre Zulte-Waregem. C'est dommage il avait fait une belle rentrée et avait même marqué un but".

Au rayon des bonnes nouvelles, David Okereke est de retour à l'entraînement après avoir manqué deux rencontres pour cause de Covid. Emmanuel Dennis est aussi "fit and well" pour la réception de l'équipe de Vincent Kompany.