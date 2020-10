Le président d'Anderlecht est à Rennes !

Le dossier Doku s'accélère : le Stade Rennais a formulé de nouvelles offres et le président du RSC Anderlecht, Wouter Vandenhaute, est en Bretagne.

Wouter Vandenhaute a pris l'avion en direction de Rennes et a été photographié à l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande par des journalistes de Ouest-France. Le président du RSCA a pris un vol affrété spécialement par le club breton à l'aéroport de Courtrai, preuve s'il en fallait encore que le Stade Rennais a fait du transfert de Jérémy Doku une priorité absolue en cette fin de mercato.

Deux offres successives avaient déjà été effectuées par Rennes, d'abord de 20, puis de 25 millions d'euros. Si les négociations sont fructueuses, Doku pourrait devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire du RSCA (record détenu par Youri Tielemans et ses 25 millions d'euros), et le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Stade Rennais.