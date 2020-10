Il n'y a pas eu photo

En 48 heures, Anderlecht a connu sa première défaite de la saison, a perdu Doku et est sorti du top 4. A Bruges, tout va bien avant la pause internationale et la Ligue des Champions.

Il y avait du changement dans les deux équipes. Philippe Clement devait se passer de Krmencik (blessé) alors qu'il a donné sa préférence à Sobol pour le poste de latéral gauche. Kossounou conserve sa place de titulaire dans l'axe défensif. A Anderlecht, Doku n'est pas dans le onze pour les raisons que l'on sait au contraire de Bakkali, Verschaeren, et Arnstad.

Autant le dire de suite, il n'y a pas eu le moindre suspense dans cette rencontre et on se demande d'ailleurs si dans les têtes, le Sporting d'Anderlecht n'avait pas déjà perdu avant de monter sur le terrain. L'épisode du départ de Doku n'a pas aidé à la préparation de la rencontre. Mis sous pression par des Brugeois à la mécanique bien huilée, les joueurs de Kompany n'ont pas existé et ont accumulé les erreurs techniques, individuelles et collectives.

L'ouverture du score, tombée lors de la 23ème minute des pieds de Diatta, après un cadeau de Saint-Nicolas avancé de Vranjes, n'est une surprise pour personne, et encore moins le manque de réaction de la part des visiteurs. Bakkali, qui reçoit une nouvelle chance, l'a gâchée en étant absent et le pire est à venir pour les Mauves: Van Crombrugge se blesse suite à un contact avec Diatta et doit quitter la partie à la pause.

Le jeune Wellenreuther se voit donc offrir un baptême du feu dont il se souviendra. Surtout qu'il se retrouve directement en face de Vanaken pour un penalty consécutif à une faute de Sambi Lokonga dès la 47ème. Le break est fait, et Anderlecht n'a plus rien à espérer, même si Verschaeren aura la possibilité de mettre un petit but sur l'une des rares actions de son équipe.

En face, c'est le rouleau compresseur que l'on connait. Le jeu par les flancs est impressionant, Diatta s'en donne à coeur joie et il faut deux belles parades du jeune gardien allemand pour éviter un naufrage qui se profile. Et dans la série "Je passe à côté de mon match", je demande Sambi Lokinga qui prend une deuxième jaune suite à un contrôle manqué et une tentative désespérée de récupérer son erreur technique. Le troisième but, signé Vormer sur coup franc dans les arrêts de jeu, vient donner au match un score qui n'est même pas forcé (3-0).

Ce dimanche est à oublier pour Anderlecht, alors que du côté de Bruges les doutes sont définitivement oubliés. Le champion en titre sera deuxième du championnat avant d'aller au Standard après la pause internationale.