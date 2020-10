L'Excel Mouscron va devoir s'activer durant les prochaines 24h

Mouscron ne peut pas continuer la saison de D1A sans se renforcer à plusieurs postes.

À quels postes l'Excel Mouscron est-il seulement paré ? Sur le plan offensif, c'était le néant à la Diaz Arena et les solutions n'étaient pas nombreuses sur le banc. "On le sait bien, qu'on doit essayer d'attirer l'un ou l'autre renfort sur le plan offensif", reconnaît Fernando Da Cruz après la rencontre. "Mais aujourd'hui, c'était un naufrage collectif. Plutôt que chercher des renforts, j'aimerais surtout que les joueurs présents se réveillent".

Au milieu de terrain, même problème : c'était un désert et l'absence de Marko Bakic, qu'on dit sur le départ (il n'était pas blessé et n'était pas présent sur la feuille de match), n'a pas aidé. Un médian créatif semble une nécessité. Et peut-être aussi l'un ou l'autre joueur connaissant la D1A. "C'est peut-être l'un de nos soucis, oui", reconnaît Da Cruz. Le problème ? Il ne reste que 24h et il y a du travail ...