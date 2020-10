"Le meilleur match de la saison" du Standard

Le Standard a fait le job à Sclessin et Philippe Montanier et Nicolas Raskin estiment qu'il s'agit sans doute de la meilleure prestation des Rouches cette saison.

Il a fallu attendre la dernière demi-heure pour voir le Standard faire la différence au Stade du pays de Charleroi. Mais les Rouches, plus efficaces que leurs hôtes carolos, ont été convaincants dimanche soir au Mambourg.

"Un match référence"

C'est en tout cas l'avis de Philippe Montanier. "On a livré un match plein, sans le plus abouti cette saison, en fonction aussi de la qualité de l'adversaire. Et c'est un match référence, parce que Charleroi dispose d'une belle équipe", estime le coach des Rouches.

A nouveau étincelant et auteur du deuxième but liégeois, Nicolas Raskin acquiesce. "Autant tactiquement que mentalement et même du point de vue de l'efficacité, c'était clairement notre meilleur match de la saison. Surtout en deuxièmùe période." Et ça permet au Standard de revenir à deux points du leader carolo et de prendre place sur le podium.