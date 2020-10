"Prenez soin de lui" : la nouvelle recrue d'Anderlecht manquera à ses supporters

Josh Cullen est le nouveau milieu de terrain d'Anderlecht. S'il est peu connu en Belgique, les supporters du RSCA peuvent se fier à l'avis de ceux de Charlton et West Ham : ils tiennent une bonne recrue.

On juge parfois la qualité d'un joueur au vide qu'il laisse lorsqu'il part : si on applique cette règle à Josh Cullen, le nouveau médian du RSC Anderlecht, est une superbe recrue. Les supporters de Charlton et de West Ham ne tarissent en effet pas d'éloges sous l'annonce d'Anderlecht : "Prenez soin de lui, il a le potentiel pour devenir un super milieu de terrain" ; "Tu mérites un club qui croit en toi" ; "Anderlecht, vous avez recruté un joueur bosseur avec une belle qualité de centre et de passe" ; "West Ham ne méritait pas Cullen, vous avez un joueur spécial" ; les exemples ne manquent pas.

Reste désormais à confirmer ...

Good luck @JoshCullen thanks for serving the hammers ⚒⚒⚒ anderlecht you get a hardworking player with a great cross and ability to pick out a long pass and drop it at a strikers feet. Take care of him — nolahammers (@NolaHammers) October 5, 2020

Take care of him, has the potential to become a very good Midfielder... Enjoy your time in Belgium Josh, hope you finally get your chance to shine at the top level!! — Neil Stevens (@4everAddickted) October 5, 2020